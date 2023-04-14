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Harmancı, “Soğukkanlı dilsiz cellada döndüler, padişahlarının fermanını yerine getirme azmi bu”

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, AKSA‘nın Teknecik Elektrik Santrali‘ne hükümet eliyle ve çevik kuvvet eşliğinde girmesiyle sonuçlanan elektrik krizine işaret ederek, hükümetin “soğukkanlı dilsiz cellada” döndüğünü söyledi
Harmancı, “Soğukkanlı dilsiz cellada döndüler, padişahlarının fermanını yerine getirme azmi bu”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, AKSA‘nın Teknecik Elektrik Santrali‘ne hükümet eliyle ve çevik kuvvet eşliğinde girmesiyle sonuçlanan elektrik krizine işaret ederek, hükümetin “soğukkanlı dilsiz cellada” döndüğünü söyledi.

Harmancı, “Soğukkanlı dilsiz cellada döndüler”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Harmancı, hükümete işaret ederek; “Bunlar kendileri bir şey yapmaya çalışmıyor. Bunlar aldıkları emirleri uyguluyor” dedi.

Hükümet üyelerinin “soğukkanlı dilsiz cellada” döndüklerini bunun da padişahlarının fermanını yerine getirme azminden kaynaklandığını kaydeden Harmancı, elektrik konusunun Başbakan bile götürdüğünü hatırlattı.

Harmancı, “Niyet belli bugünden değil geçmişten bugüne. Herkesin bu hale gelmesinde de günahı var.
Devir değişir mi bilmem ama ister değişsin ister değişmesin cellatların sonu da yoktur hatırlayanı da yoktur.
Soru şu, cellada kafamızı kuzu kuzu uzatmaya devam mı edeceğiz yoksa yağlı urganı kesecek miyiz?”

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