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Harmancı: “Şüphesiz Beraber Başarmaya Devam Edeceğiz”

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB adayı Mehmet Harmancı ve meclis üyesi adayları Lefkoşa Folklor Derneği’ni (Folk-Der) ziyaretinde bugüne kadarki icraatlarını aktarıp önümüzdeki dönemle ilgili projeleri konusunda bilgiler verdi.
Harmancı: “Şüphesiz Beraber Başarmaya Devam Edeceğiz”

Harmancı, 2018 yılında seçilmelerinin hemen sonrasında birbiri ardından gelen döviz krizi, pandemi ve yüksek enflasyonun herkes gibi belediyeyi de etkilediğini söyledi ve “pandemiye kadar çok güzel bir ivme yakalamıştık. Yıllardır yapılmayan Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ni derneklerle birlikte yaptık. Çağlayan bölgesi renklenmeye, insanlar tekrar Çağlayan’a dönmeye başlamıştı, festival kurumlaştı ama araya pandemi girdi. Hayat zorlaştı. O dönem içerisinde aslında kimse bizim iş çıkarabileceğimizi bile beklemezken şehrin güçlü altyapısı için temelleri sağlam atmaya devam ettik.” diye konuştu.


Yağmur Suyu Drenaj Çözümleri, Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı

Birçok caddedeki yağmur suyu sorununu çözdüklerini, şehre sadece bir pazar yeri olarak değil, aynı zamanda spor etkinlik ve kültür-sanat merkezi olarak da hizmet veren Merkez Lefkoşa’yı kazandırdıklarını kaydeden Harmancı, Surlariçi’nin doğru yapılan uygulamalarla bölgenin yeniden çekim merkezi haline geldiğinin altını çizdi.
 

206 milyon TL’lik Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattın AB hibesi ile yapıldığını ve bu hattın Lefkoşa’yı 2050’lere taşıyacak çok önemli bir proje olduğuna işaret eden Harmancı, “ana hattı yapmamış olsaydık, bundan sonra hiçbir bölge kanalizasyona bağlanamazdı. Bu dönemde şehrin çok önemli drenaj problemleri çözüldü ve bunlar bu icraatlar hayat pahalılığının hiper enflasyona döndüğü bir dönemde oldu” dedi.

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Ekonomik Kriz Dönemlerinden Başarıyla Geçtik

Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçmişten devraldığımız borç yükünü (Bankalar ve dış piyasa) %75 oranında düşürmeyi başardık. Pandeminin yaşandığı 2020-2021 yıllarında belediye giderleri 25.3 milyon TL artarken yine aynı dönemde devlet katkısındaki artış sadece 700 bin TL oldu. Stabil olmayan bir ekonomide dayanıklı bir finansal yapı oluşturmak için düzenli olarak bütçe ve senaryo analizleri yaptık, sarsılmadan ve Lefkoşalılara olan hizmetlerimizi asla aksatmadan kriz dönemlerini de beraber atlatmayı başardık Gururla söylüyorum ki bu kadar badire karşısında ayakta kalmışsak biz her yangından çıkarız. Bu bizim en büyük gücümüz” dedi.

 

Güçlü ve Adil Bir Geleceği İnşa Ediyoruz
Harmancı 2022-2026 dönemi için öngördükleri projeleri şu sözlerle aktardı:
“Bugün en büyük sermayemiz Lefkoşalı’nın güveni ve 8.5 yılda oluşturduğumuz güçlü kurumsal ve mali yapı. Pandemi döneminde bile yapabildiklerimiz, önümüzdeki 4 yılda başarabileceklerimizin göstergesidir. Belediyeler Yasası’nın da nihayet tadil edilmesiyle hem belediyemizin hem de şehrin geleceği için kullanabileceğimiz araçlar ve kaynaklar artacak.
Haspolat’ta dereye akarak sıfır geliri olan suyu değerlendirip bu yıl 6-7 milyon TL gelir sağladık, önümüzdeki sene bir miktar daha yatırımla bu rakamı 15-20 milyonlara çıkaracağız. Terminal bölgesi yenileme ve iyileştirme projemiz var. Bu proje ‘tasarla-yap-işlet projesidir’ ama işletmesi başkasına değil, bize ait olacak. Atıl kalan Kültür-Sanat Sarayı da bu projeyle birlikte bitecek.
Yeni dönemde beş ana caddede düzenlemeler yapacağız. Bunlardan biri Dereboyu olarak bilinen Mehmet Akif Caddesi, Şht. Kemal Ünal Caddesi, Kemal Şemiler Caddesi, Bedrettin Demirel Caddesi ve Mustafa Ruso Caddeleri.  Bunlar gerekirse ödenebilir finansman alınarak toparlanacak.
Yaşamsal hizmetlere ve yatırımlara önceliğimiz de devam edecek. Şehirdeki büyüklerimiz yani iyi ki’lerimiz için bir gündüz bakım merkezi olarak işlev görmesinin yanında bir sosyal aktivite merkezi olarak da hizmet verecek yaşam merkezini kısa sürede kuracağız. Daha önce pilot uygulama olarak başladığımız ve 773 aileye destek olduğumuz Paylaşım Bakkalı’nda elde ettiğimiz tecrübe ile önümüzdeki dönemde hizmetimiz daha fazla insana ulaşacak.
Tüm çalışmalarımızda Lefkoşalılar’ın gösterdiği dayanışma için teşekkür ederim. Lefkoşalıların güveni ve desteğinden aldığımız güçle Lefkoşa’mızı sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kaldırdık, Lefkoşa’mız için alın terimizi bir gün bile eksik etmedik. Aşk, güven ve sorumlulukla şüphesiz biz beraber Lefkoşa’yız ve şüphesiz Lefkoşa’da yine hep beraber olmaya devam edeceğiz”

 

 

 

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