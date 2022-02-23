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Harmancı: “Surların Korunması İçin Yasal Sorumluluk Almaya Hazırız”

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Harmancı: “Surların Korunması İçin Yasal Sorumluluk Almaya Hazırız”
Harmancı: “Surların Korunması İçin Yasal Sorumluluk Almaya Hazırız”

Lefkoşa Türk Belediye (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, tüm şehrin ortak kültürel mirası olan Lefkoşa Surları’nın her geçen gün yıpranmasını ve yok olmaya başlamasını büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığıyla takip ettiklerini ifade etti. Harmancı, “Surlar hepimizin ortak kültürel mirası; korunması için yasal sorumluluk almaya, girişimi yapmaya ve sorumluluk almaya hazırız” dedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, surların restorasyonu ve korunmasının Eski Eserler ve Müzeler Dairesi yetki ve sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Harmancı, son yıllarda iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin öncülüğünde Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in desteğiyle yapılan müdahalelerin de yetersiz kaldığını vurguladı.

“ŞEHRİN TÜMÜNÜ KAPSAYAN BÜTÜNLÜKÇÜ BİR YAKLAŞIM ŞART”

Harmancı,  “Surların yıkılmasını beklemeden, gerekli restorasyon ve koruma çalışmalarının kuzey-güney ayrımı yapmadan surların tümünü kapsayacak şekilde bütünlükçü bir proje ile ivedilikle başlatılması gerekir” dedi.

Bu bağlamda Lefkoşa Run Belediyesi ile istişare içinde olduklarını belirten Harmancı, hem bireysel, hem iki Lefkoşa Belediyesi olarak BM ve AB nezdinde taleplerini yükselteceklerini kaydetti.

“BU MİRASI GEREK KURUMLAR ARASI GEREKSE TOPLUMLAR ARASI ÇATIŞMAYA KURBAN ETME LÜKSÜMÜZ YOKTUR”

“Bu mirası, gerek kurumlar arası, gerekse toplumlar arası çatışmaya kurban etme lüksümüz yoktur” diyen Harmancı, “Surlar hepimizin ortak kültürel mirası; korunması için yasal sorumluluk almaya, girişimi yapmaya ve sorumluluk almaya hazırız” şeklinde devam etti.

Harmancı, şöyle devam etti:

“Şehrin ihtiyaçlarına cevap verme konusunda yetersiz kalan mevcut Belediyeler Yasası ve yetki paylaşımını belirleyen diğer yasal düzenlemeler kültürel mirası koruma noktasında da insiyatif ve sorumluluk almamıza izin vermiyor. Acilen hayata geçirilmesi gereken restorasyon çalışmalarının ardından, surlar öncelikli olmak üzere şehrin zengin kültürel mirasının sürdürülebilir bir şekilde korunması için LTB olarak yasal yetki ve sorumluluk almaya talibiz. Bu konuda ısrarcı olmaya devam edeceğiz.”

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