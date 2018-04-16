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Harmancı: "Teknoloji insanı unutturmamalı"

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde şehirleşme başta olmak üzere, akıllı kentler yaratılmasıyla ilgili önemli bir konuşma gerçekleştirdi.
Harmancı: "Teknoloji insanı unutturmamalı"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yer aldığı zirvede, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Bosna-Hersek Federasyonu Başkanı Marinko Cavara ve Türkiye’nin önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılımcılar arasında yer aldı.

Başkan Harmancı, Mamuşa Belediye Başkanı Abdulhadi Krasnic, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Cebe Belediye Başkanı Bahri Ömer, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saint Josse Belediye Başkanı Emir Kır, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömert, Struga Belediye Başkanı Ramiz Merko ve Novi Travnik Belediye Başkanı Refik Lendo ile birlikte akıllı şehirler oturumunda sunum yaptı. 

“Şehirde yaşayan bireylerin karar alma mekanizmalarına daha etkin katılımını sağlamalıyız”

Sunumunda Lefkoşa’yı anlatan Başkan Harmancı, şehrin tarihi ve stratejik konumunu aktarırken, akıllı şehir yaratılması konusundaki bakış açısını da örnekler vererek dile getirdi.

Şehirlerin gelişiminde insan vurgusu yapan Başkan Harmancı, teknolojinin insanı unutturmaması gerektiğini, akıllı kentler yaratmak için çalışırken, insan hayatını kolaylaştırmanın öncelik olması gerektiğini vurguladı. “Şehirde yaşayan bireylerin karar alma mekanizmalarına daha etkin katılımını sağlamalıyız” diyen Başkan Harmancı, LTB olarak bu yönde attıkları adımlarından örnekler vererek sunumunu zenginleştirdi.

Akıllı şehirler sunumunu ABD Başkanı Donald Trump’ın “akıllı bombalar atacağız” ifadesine göndermede de bulunan Başkan Harmancı, insan aklını kullanarak bu tip davranışları barış ve diyaloga evirmeyi başarmak gerektiğini belirtti ve “Dünyanın neresinde olursa olsun savaşa karşı barışı sonuna kadar savunmalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.

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