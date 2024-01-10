  • BIST 7891.26
  • Altın 1957.782
  • Dolar 29.969
  • Euro 32.8096
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABiden'ın konuşması 'Filistin'de ateşkes' çağrılarıyla bölündü

Harmancı: Toplumun ihtiyacını hissettiğim anda, gerekli sorumluluğu yerine getiririm

» »
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, BRT’de Levent Kutay’ın soruları üzerine iç siyasete ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Harmancı: Toplumun ihtiyacını hissettiğim anda, gerekli sorumluluğu yerine getiririm

Önceliğinin LTB ve Lefkoşa Halkına verdiği sözleri yerine getirme olduğuna vurgu yapan Harmancı, TDP’de de yeni bir dönemin başlamakta olduğunu, bu yenilemeye gerekli desteği vereceklerini söyledi.

“ 2024 iç siyaset açısından hareketli geçecek” diyen Harmancı, “Peki Mehmet Harmancı ne yapacak sorusuna “ Bir çok spekülasyon ve dedikodu hatta önümüzün kesildiği düşündüğüm bir dönem yaşıyoruz. Siyasette lafımın nereye gideceğini uyguladığım aksiyonlarla ilerlemeyi seviyorum. Öncelikle Lefkoşa’ya ilişkin ödevlerimi yerine getirmek istiyorum. O nedenle ilk etapta merkez siyaset özelinde daha aktif rol almam mümkün görünmüyor. TDP’nin aktif, belirleyici olması için elimizden gelen katkıyı ortaya koyacağız. Bu kurultayda başkalık ile ilgili tasarrufum olmayacak. Böyle bir beklenti var. Bunu biliyorum buna üzülüyorum. Ama başka insanların önüne de duvar öremeyiz” yanıtı verdi.

Harmancı, “ Bazen nehrin doğal akışı vardır. Partinin belli beklentisi olur. Bunca yıl ve emekten sonra, sözlerimize kulak kabartılması doğal. BU camianın bir kez daha bölünme lüksü yok, buradan çıkacak bölünme ile de ayağa kalkacak lüksü yok. Camiayı birarada tutmalıyız. Bunun önemli bir bileşeneyiz. Bunun için de gerekli siyasi iradeyi göstereceğim. Elbette siyasi irade göstereceğim. Ama asli görevim, Lefkoşa’ya ödevlerimi yerine getirmeden, Mehmet Harmancı farklı siyasi saiklerle hareket ediyor dedirtmeyeceğim” şeklinde konuştu

Soru üzerine de Mehmet Harmancı, “Yüzde 49 oy almış bir siyasetçi sadece LTB  ile kalması mümkün değildir. Uzun vadede bunu böyle okumak dar görüştür. Başka bir siyasi kinetiğe evrilmesi gerekiyor. Günü ve zamanı geldiğince olacak işler bunlar. Toplumun ihtiyacını hissettiğim anda, sorumluluğumu yerine getiririm, pozisyon almaktan çekinmem. Toplumun yüzde 49 oyla verdiği sorumluluğun farkındayım. LTB salt bir belediye başkanlığı olsa diğer partiler de öyle davranırdı” yanıtı verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Evkaf TMK Okul Aile Birliği: Okulumuz bina olarak yetersiz kalıyor10 Ocak 2024 Çarşamba 16:01
  • Son bir haftada 3 bin 388 araç sürücüsüne ceza kesildi!10 Ocak 2024 Çarşamba 15:50
  • "Konuşmak için geliyorum" dedi, bıçakladı!10 Ocak 2024 Çarşamba 15:47
  • TÜK tohumluk patateslerin geldiğini açıkladı10 Ocak 2024 Çarşamba 15:46
  • Ahmet Ünsal'dan Regâib Kandili mesajı10 Ocak 2024 Çarşamba 15:24
  • Sahte reçete soruşturması... 822 Reçetenin 36'sı sahte çıktı!10 Ocak 2024 Çarşamba 15:24
  • CTP Piyangosundan BMW’i kazanan talihli aracını teslim aldı10 Ocak 2024 Çarşamba 14:33
  • Erhürman: Mesele CTP meselesi değil, varoluş meselesidir10 Ocak 2024 Çarşamba 14:32
  • Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, 12’nci ölüm yıl dönümünde anılacak10 Ocak 2024 Çarşamba 14:31
  • Asayiş ve Trafik Denetimleri10 Ocak 2024 Çarşamba 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti