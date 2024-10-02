Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden Mehmet Akif Caddesi’nde yapılan çalışmaların tamamlandığına işaret ederek, değiştirilen bir borunun fotoğraflarını paylaştı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden Mehmet Akif Caddesi’nde yapılan çalışmaların tamamlandığına işaret ederek, değiştirilen bir borunun fotoğraflarını paylaştı.

Başkan Harmancı, “Mehmet Akif Caddesi’nde yolda yaptığımız çalışmalar tamamlandı ama sistemin bütünü için çalışmaya devam ediyoruz. Bu fotoğraflarda görünen Dereboyu Kumsal Park karşısındaki eski tren köprüsünden caddeye bağlanan esas bağlantı noktası. Bu borunun değişimi dün gerçekleşti ama durumun ne kadar kritik olduğunu görmeniz açısından paylaşıyorum. Boru resmen septikleşmiş ve her türlü arıza ve çevre kirliliği için tehditkar bir noktadaydı” açıklamasını yaptı.

Mehmet Harmancı, “Tüm süreç tamamlandığında koku problemi giderilecek ve hayati öneme sahip bu hat tamamen yenilenmiş olacak; günümüz teknolojisiyle birlikte nüfusumuza paralel bir şekilde hayat kalitemizi artıracak” ifadelerini de kullandı.

Harmancı, “Geçici başarılar değil, kalıcı toplumsal kazanımlar için yatırım kanallarımızı maksimum düzeyde kullanmaya devam edeceğiz” dedi.