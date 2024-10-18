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Harmancı: Tüm ülkeyi bunlara dar etmek hepimizin ortak ilkesi olmalıdır.

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Hükümet zaten miyadını “tur tur” doldurmuştur, meclisin tümünün yenileneceği vakte kadar tüm ülkeyi bunlara dar etmek hepimizin ortak ilkesi olmalıdır.
Harmancı: Tüm ülkeyi bunlara dar etmek hepimizin ortak ilkesi olmalıdır.

İşte açıklama;

Normal olmayan koşullarda normal bir muhalefet yapılamaz, mecliste geçersiz oy kullanıp bunun ne millet nezdinde ne de bu ülkeyi yönetmeye talip olan siyasi partiler ve aktörler nezdinde sineye çekilmesi veya normal kabul edilmesi beklenemez ve mümkün de değildir.

Hükümet zaten miyadını “tur tur” doldurmuştur, meclisin tümünün yenileneceği vakte kadar tüm ülkeyi bunlara dar etmek hepimizin ortak ilkesi olmalıdır.

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