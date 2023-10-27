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Harmancı ve Yiorkadjis’den ortak mesaj: “Karşılıklı güvenle zorlukları aşabiliriz”

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“Kıbrıs Sorunu’nun Barışçıl, Adil ve İşlevsel Çözümü Kapsamında Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği” konulu konferansın bugünkü açılışı konuşmalarını Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Constantinos Yiorkadji
Harmancı ve Yiorkadjis’den ortak mesaj: “Karşılıklı güvenle zorlukları aşabiliriz”

Cyprus Peace and Dialogue Center ve Glafcos Klerides Institute öncülüğünde Ledra Palace Otel’de düzenlenen “Kıbrıs Sorunu’nun Barışçıl, Adil ve İşlevsel Çözümü Kapsamında Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği” konulu konferansın bugünkü açılışı konuşmalarını Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Constantinos Yiorkadjis yaptı.

İki gün sürecek konferansta, hem iki toplumdan hem da ada dışından uzmanlar tarafından su, enerji ve kanalizasyon gibi konularda sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine dayanıklı şehirler için iki toplum arasında yapılabilecek iş birlikleri konusunda sunumlar yapılıyor.

Başkan Yiorkadjis yaptığı konuşmada Haspolat’ta bulunan, iki Lefkoşa belediyesinin ortak kullanım ve yönetiminde olan Atık Su Arıtma Tesisi konusuna yer verdi. Tesisin önümüzdeki en az 10 yıl süresince bu şekilde çalışmaya devam edebilmesi için LTB Başkanı Harmancı ile çok çaba harcadıklarını belirten Yiorkadjis, iki başkan arasındaki karşılıklı güven sayesinde zorlukların aşıldığını ifade etti. Başkan Yiorkadjis “Güven oluşturmak geleceğin mihenk taşı olacaktır” dedi.

LTB Başkanı Harmancı ise konferansın çok doğru bir zamanda ve kritik bir amaçla düzenlenmiş olduğunu ifade ederek, Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi’nin bu doğrultuda çok önemli bir iş birliği örneği olduğunu söyledi. Toplumların gündemine çok fazla yansımış olmasa da, tesisin sürdürülebilirliği açısından büyük engellerle mücadele edildiğini belirten Harmancı, “karşılıklı güven olmasaydı, bu zorluklar aşılamayacaktı” dedi. Harmancı konuşmasının devamında savaşın etkilerinin hala çok yakından hissedildiği bir dönemde bu ortaklığın kurulmasına öncülük eden Mustafa Akıncı ve Lellos Dimitriadis’e de müteşekkir olduğunu ifade etti.

Bu örnekten yola çıkarak birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemini vurgulayan Harmancı, bundan sonraki süreçte de hem arıtılan suyun ortak kullanımı için hem de etkilerini artık çok daha fazla hissetmeye başladığımız iklim değişikliğine karşı şehrimizi daha dayanıklı kılabilmek için Surlariçi ve ara bölgede kritik ortak alt yapı çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi.  

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