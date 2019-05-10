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Harmancı ve Yorgacis bir araya geldi

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ve Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Konstantinos Yorgacis Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin daveti ile bir araya geldi.
Harmancı ve Yorgacis bir araya geldi

Her yıl gerçekleştirilen ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP ) Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın  iki belediyenin yetkililerini misafir ettiği öğle yemeğine, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis, Birleşmiş Milletler Sivil İşler Şefi Faylene Woolley ile her iki belediyenin bazı  meclis üyeleri ve ilgili birim personeli katıldı.

 

Toplantıda, iki belediyenin sürdürmekte olduğu ortak projelerin yanı sıra gelecekte  hayata geçirilebilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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