Harmancı vekil adayı olmadığını açıkladı

Harmancı, “Siyasi hayatımın hiçbir evresinde “dönem” düşünerek adım atmadım. “Tam zamanı” ya da “zamanı değil” laflarını da kendi ilkelerimle değerlendirerek bir sonuca varmaya çalıştım. İnsan eğer hazırsa doğru zamanı toplumla birlikte sıfırdan da yaratır” dedi.

“Bir kez daha 4 yıl önce toplumun bana verdiği ödeve sadık olduğumu, toplumun beni 4 yıl boyunca bu ülkenin başkentini toplumla paylaştığım program doğrultusunda yetkilendirdiğini bir gün bile aklımdan çıkarmadım” ifadelerini kullanan Harmancı, şöyle devam etti:

“Milletvekili seçimlerine gireyim olmazsa belediyede devam ederim gibi toplum onayı ve güveni ile gelinen mevkilere “iş” gibi bakılması yanlışı içerisinde de asla olmadım, olmayacağım da. Toplumun verdiği her görev büyük bir saygıyı hak eder. Elbette bizi sevenler veya farklı noktalarda görmek isteyenler için ortaya çıkan farklı seçenekler heyecan yaratır. Bizler daha serinkanlı davranmalı, toplumdan onay aldığımız görevi ve bu görev süremizi sorumluluklarımızı yerine getirmek için kullanılmalıyız. Ben de görev sürem içerisinde ve bu ağır dönemde şehrimize dün olduğu gibi bugünde katkı sağlayarak yara almadan çıkarmak için uğraş vermeye devam edeceğim.

“TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Hiç kimse bulunmaz Hint kumaşı değildir, toplumun elbette seçeceği çok değerli adaylar olacaktır. Şimdiden katılacak olan adaylara başarılar dilerim. Toplumcu Demokrasi Partisi bugün itibarı ile aday kabulüne başlamıştır. Partiye gönül, fikirlerine onay vermiş; bu ülkenin geleceğine katkı yapabilecek önemli isimler bu dönemde de var olacaktır, tümüne şimdiden başarılar diliyorum.

“İNSANLARIMIZ CANI İLE İŞİ ARASINDA GİDİP GELİYOR”

Pandemi ve pandeminin yaratmış olduğu sağlıktaki tıkanmışlık ve ekonomik daralma o kadar ağır ki, insanlarımız canı ile işi arasında gidip geliyor.

İşsiz kalma kaygısı bir yandan, aldığı ücretin enflasyon ve döviz karşısında gün ve gün eridiği gerçeği diğer taraftan insanlarımızı resmen boğuyor.

“ÖZEL HASTANELERE PANDEMİ KONUSUNDA CİDDİ GÖREVLER VERİLMELİ”

Ülkenin bu zor döneminde her kamu görevlisinin ciddi ve ağır sorumlulukları vardır. Gerek bizlerin gerekse de yasama ve yürütme de görev almaya hazırlanan arkadaşlarımızın toplumsal güdülerinin bireysel güdülerinin üzerine çıkarak zihinsel olarak level atlanılması gereken bir dönemdeyiz. Özellikle sağlık alanında hemşire eksikliklerimizi giderebilecek kaynakların varlığı son bakanlar kurulu kararları ile ortadır, sağlık alanında personel eksikliklerinin bir an önce giderilmesi hayati önemdedir. Hiç kimsenin yine konuşmadığı devletin hasta sevklerinden ciddi bir döngü sağlayan özel hastanelere pandemi konusunda ciddi görevler verilmelidir.

Herkese bu zor dönemde önce sağlık diliyorum.”