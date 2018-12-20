Harmancı: Vicdani ret temel bir haktır

Lefkoşa Türk Belediyesi Mehmet Harmancı vicdani ret tartışmalarına sosyla medya hesabından yaptığı bir açıklamayla değindi.



Harmancı'nın yapmış olduğu açıklama şu şekilde:



"Vicdani ret temel bir haktır, seçilmişler programlarında yazan iradelerini ortaya koymak zorundadırlar gerisi boştur, bu konu bizler için temel taşlardandır.

Geri adım atmayacağımız alanlar demokrasi, insan hakları ve sivileşmedir bunun bu şekilde bilinmesinde fayda vardır."