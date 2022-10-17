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Harmancı: “Yağmur zamanı nereden nereye geldiğimizin ölçüldüğü bir gün oldu”

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu
Harmancı: “Yağmur zamanı nereden nereye geldiğimizin ölçüldüğü bir gün oldu”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

“Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yağmurun bereketini hissettiğimiz bir gün geçirdik.
Sabah saat 5’ten itibaren tüm gün ara ara şiddetini oldukça artıran yağmurlu bir gün yaşadık ve yaşıyoruz.
Tüm ana arterlerimizde sıkıntısız ve yaptığımız yatırımların verimini bire bir yaşadığımız bir gün oldu.
Elbette bazı kısmi anlık sıkıntılar olsa da, geçmişi iyi bilen Lefkoşalılar için nereden nereye geldiğimizin ölçüldüğü de bir gün oldu.
Sabır, sorumluluk ve aşkla…”

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