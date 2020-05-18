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Harmancı: "Yaşananlar ülkenin kalbini, ciğerini kül etti"

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Harmancı: "Yaşananlar ülkenin kalbini, ciğerini kül etti"
Harmancı: "Yaşananlar ülkenin kalbini, ciğerini kül etti"

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı kişisel sosyal medya hesabından dün meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı.

Dün yaşananlar ülkenin kalbini, ciğerini kül ettiğini söyleyen Harmancı, “Yaşananlar çok üzücü, varlığı kendi varlığımızdan eski anıt ağaçlarını kaybetmemiz ada tarihinin silinmesi gibi etki yaratıyor” dedi.

“Olaya çok basit bir perspektiften helikopter mevzusuna indirerek bakmak istemem” diyen Harmancı, ülkemizin yüksek yangın riski taşıyan bir ada ülkesi olduğunu vurguladı.

Donanım ve kurumsallık anlamında bizim çok ötemizdeki toplumlar ve devletlerin dahi buna benzer olaylar karşısında çaresizliklerini artık küçülen bir coğrafyada çok yakından takip edebildiğimizi dile getiren Harmancı, parasız başarabileceklerimizin de olduğunu kaydetti.

Harmancı şu şekilde devam etti:

“En basitinden başlamak isterim, bu ülkeyi sevmek mesela, sevebiliriz, insan sevdiğini korumaz mı? Korur elbette, çocuklarına ve yeni nesillere de bunu aşılar, temiz tutabiliriz ve bazı riskleri azaltabiliriz.”

Örneğin basit ama etkili bir durumun da olduğunu söyleyen Harmancı şu şekilde devam etti: “Cesaretli olabiliriz, ülkeye gelecek kaynaklar belirlenirken önceliklerimizi açık ve yüksek sesle dile getirebiliriz. Tüm yaratılacak algı oyunlarına karşı doğrunun yanında 600 yıllık zeytin ağacı gibi durabiliriz eğer gerçekten istersek.”

Helikopter konusu aslında birçok insan için sembol bir mesele olduğunu kaydeden Harmancı, “Örneğin kiralama maliyetlerinin sezonluk olarak yaklaşık 10 milyon Türk lirası olması sadece makam araçları ile açıklanabilecek bir konu değil ama ne yapabiliriz mesela. Bu alanda yapılması gereken önleyici önlemlerin ne olduğu ciddi bir planlama ile belirlenebilir” diye konuştu.

Buna yetecek kaynak ve iş gücü ihtiyaçlarının her yıl artırılabileceğini söyleyen Harmancı, “En zengin hale geldiğimizde helikopterden uçağa tüm donanımızı bir hedef doğrultusunda temin edebiliriz” dedi.

Harmancı şu şekilde devam etti: “Önceliklerimizi oluşan gündeme göre değiştirmek değil, önceliklerimizi toplumla başından paylaşarak belli bir program dahilinde adım adım ilerleyebiliriz.

Bizim ihtiyacımız olan ideal düzeni kurmak içinde bulunduğumu ekonomik duruma baktığımda eskisinden daha da zor ama hayata bakış açımızı değiştirmek ve birçok olumsuzluğa bugünden itibaren son vermek en büyük önceliğimiz olmalı.”

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