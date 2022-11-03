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Harmancı yeni dönemde LTB adaylığını duyurdu... Sosyal medya yıkıldı!

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı yeni dönemde LTB Başkan adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu.. Sosyal medya yıkıldı!
Harmancı yeni dönemde LTB adaylığını duyurdu... Sosyal medya yıkıldı!

LTB Başkanı Mehmet Harmancı yeni dönemde LTB Başkan adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu.. Sosyal medya adeta yıkıldı, kısa sürede yüzlerce kişi tarafından Harmancı'nın gönderisi paylaşıldı ve  viral oldu.

LTB Başkanı ve başkan adayı Mehmet Harmancı paylaşımında önemli mesajlar verdi.

İşte o paylaşım;

8 yıl önce hep beraber açtığımız şehrin bembeyaz sayfasını her gün aşk, güven ve sorumlulukla doldurduk.

Bu şehre olan aşkımızla, birbirimize duyduğumuz güvenle ve bu şehrin en fazla ihtiyaç duyduğu sorumlulukla yürüdük.

Geçmişin kötü izlerini hep beraber sildik, bugün için yarından çalmadık, kimseye bu şehri ipotek etmedik. Deyim yerinde ise Lefkoşa’yı gözümüzden bile koruduk.

En dipten çıkarttık bu şehri…
Halkla, emekçiyle…
Her zorluğu yaşadık; döviz krizini de, pandemiyi de, reform belirsizliğini de…Çok beklediler; yılmadık, yıkılmadık. Tam aksine kavgayı değil sevgiyi büyüttük, tek rengin sesi değil her rengin sesi olduk.
Güvendik birbirimize, çalıştık ve ürettik.

Dün olduğu gibi bugün de başımız dik, kalbimiz şehirle. Hep beraber açtığımız o bembeyaz sayfayı aşk, güven ve sorumlulukla doldurmaya devam edeceğiz.

Şüphesiz Biz Beraber Lefkoşayız ve Şüphesiz Lefkoşa’da Yine Hep Beraberiz.

 

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