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Harmancı: "Yeni parti kuracağım, dedikodu ve safsata"

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LTB Başkanı Harmancı açıklama yaptı...
Harmancı: "Yeni parti kuracağım, dedikodu ve safsata"

İşte o açıklama;

Hayatlarını yalan, iftira dedikodu kültürüne adamış ve bazen yazdıklarına çizdiklerine ve yalanlarına kendileri inanan bir güruh var bu ülkede.

İşin tuhaf tarafı bunların yalancı olduğunu bilen yüzde 97 insan bile sırf dedikodu dönsün diye bunların yazdıklarına söylediklerine inanıyor.

Bilmeyenlere belirteyim aynı siyasi hareketin içinde 1997 yılından beri bulunuyorum yani tam 23 yıldır. Tüm hüzünlerimizi de sevinçlerimizi de bu camia içinde yaşadık. Bana “bağımsız seçime gir seni severiz ama partinin kapasitesi belli” baskıları yapıldığında dahi biz en geniş birlikteliği yapabilecek program yapalım ama yalpalamayalım dedim. Şimdi de bir dedikodudur gider birilerinin altını oyuyormuş, yok ayrı parti kuruyormuşum vs.

Külliyen safsata.

Şu an yurttaşlar tarafından bana ödev olarak verilmiş onurlu bir görev var ve bu görev 2022 Haziran ayına kadar da sürecek.

Elbette geçen pazar gününü her parti, her birey ve her kurum doğru okuyarak doğru adımlar atmalı. Sonuçlar, programsal, sınıfsal ve toplumsal temelde iyi analiz etmeli ve edilmeli ve bundan sonraki adımlar buna göre şekillenmeli.

Refah seviyesindeki eşitsizlikler irdelenmeli ama müdahale de irdelenmeli. Oy satın almanın sosyal boyutları doğru okunurken, oy satın alanlar ve buna çanak tutanlar da doğru okunmalı.

Elbette en geniş program birlikteliği içerisinde bir arada hareket etmenin koşullarını yaratmak için her yurtsever gibi bizlere de düşecek görevler olacaksa bu görevleri günü ve zamanı geldiğinde toplumumuzla birlikte değerlendiririz.

Şu bilinsin ki biz korkanlardan asla olmayacağız.

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