Harmancı: Yerel Yönetimler Arasında İş Birliği Barış Adına Bir Hareket Yaratılabilir

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın davetli belediye başkanı olarak katıldığı Floransa Akdeniz Şehirleri Belediye Başkanları Konferansı devam ediyor.



LTB’den verilen bilgiye göre, Akdeniz bölgesindeki yerel yönetimleri temsilen 100 Belediye başkanı ve 200’den fazla delegasyonun katıldığı konferansta bölgedeki şehirler arası diyalog ve dostluğu geliştirerek, barışın inşasında dünya tarihine yön verebilecek bir şehirler hareketinin yaratılması hedefleniyor.



Konferansın bugünkü oturumunda katılımcıların bu hareketin temelini oluşturacak Floransa Deklarasyonu’nu imzalaması planlanırken “Avrupa ve Akdeniz Bölgesi arasında bir köprü olarak Floransa Deklarasyonu: Barış, Sosyal ve Ekonomik Kalkınma, Kültür ve İnsandan İnsana İlişkiler” konulu oturum da gerçekleştirilecek.



Floransa Akdeniz Şehirleri Belediye Başkanları Konferansı, Rusya ordusu saldırılarında Ukrayna’da hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella’nın açılış konuşmasının ardından konferansın ilk gün çalışmaları oturumlarla devam etti.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı, dünyanın farklı ülkelerinden mevkidaşları ve delegasyonların katıldığı konferans öncesinde yaptığı değerlendirmede Ukrayna’da yaşananlara dikkat çekerek, diyalog ve iş birliğine vurgu yaptı.



HARMANCI: “NATO VE AB DE BU GELİNEN DURUMUN BİR BAŞKA SORUMLUSUDUR.”



Başkan Harmancı şunları kaydetti:

“İki gündür hepimiz askeri güç yoluyla yeni bir dünya düzeninin kurulmasına şahit oluyoruz. Maalesef Rusya haksız ve vicdansız bir kararla Ukrayna topraklarını işgal ediyor. Masumlar, siviller, yaşlılar, çocuklar etkileri belki de hiç silinemeyecek bir vahşetle karşı karşıya. Batının sadece kendi çıkarlarını gözeten siyaseti Ukrayna halkını ateş çemberine attı. NATO ve AB de bu gelinen durumun bir başka sorumlusudur.”



Başkan Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Floransa Akdeniz Şehirleri Belediye Başkanları Konferansı tüm Avrupa’yı yakından ilgilendiren bu gündemle açıldı. Yerel yönetimler arasında kurulacak sağlam diyalog ve iş birliği bağlarıyla barış adına bir hareket yaratılabilir.

Kültürlerarası iş birliği, çevre kirliliği ile sürdürülebilir enerji kaynakları, halk sağlığı güvenliği ve Akdeniz’de göç konularında fikir alışverişi yapıyor, ortak aklı beraber bulmak için samimiyet çalışılıyor.

Toplum olarak yaşadığımız tecrübelerle de yakından biliyoruz ki savaşların en yıkıcı sonuçlarından biri de göçtür. Sınır güvenliğinin insan güvenliğinden üstün tutulduğu dünyada, özellikle düzensiz yollarla her türlü riski alarak savaşın vahşetinden kaçmak zorunda kalan insanlar hem göç yollarında hem de ulaştıkları ülkelerde hayati tehlikeler ve insan hakkı ihlalleriyle mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Ukrayna’da yaşanan gelişmelerin de yeni bir göç ve mülteci dalgası oluşturması da kaçınılmazdır.”



“BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ’NE TALEPLERİMİZİ İLETECEĞİZ”



“Kıbrıs adası da Orta Doğu, Afrika ve Asya’dan Avrupa’ya göç yolu üzerinde önemli bir noktadadır. Kıbrıs’ın güneyinde sığınma başvurularında yaşanan yığılma ve mülteci kamplarının yetersizliğinin yarattığı zorlukları bir süredir görüyor ve üzüntüyle takip ediyoruz.” diyen Harmancı Son günlerde bu konuda Güney Kıbrıs ile Avrupa Birliği arasında bir anlaşma imzalandığını ve sığınmacıların büyük çoğunluğunun Yeşil Hat üzerinden Kuzey’den geçiş yaptığı vurgusunu da basından izlediklerini kaydetti.



Harmancı, çok sayıda mülteci ve potansiyel sığınmacıya ev sahipliği yapan bir belediye olarak, böylesi önemli insani bir konuda direkt muhatap alınma talebini öncelikle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olmak üzere konferansta bulunan paydaşlara da ileteceğini belirtti.



KONFERANSA ULUSLARARASI ALANDAN ÜST DÜZEY KATILIM



Floransa Akdeniz Şehirleri Belediye Başkanları Konferansı’na katılan üst düzey yetkililer arasında İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Luigi Di Maio, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella , Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atina Belediye Başkanı Başkanı Kostas Bakoyannis, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi, BM Göç Örgütü Genel Direktörü Antonio Vitorino, Avrupa Komisyonu eski Başkanı Prof. Romano Prodi, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, Galler Prensi Charles(online katılım) ve İtalya Ulusal Belediyeler Birliği Başkanı Enzo Bianco yer alıyor.