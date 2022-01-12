Harmancı, Yorgacis İle Görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın dün Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis’le görüştüğü haber verildi.



Haravgi ve Fileleftheros gazeteleri, görüşmede ele alınan konular arasında Kanlıdere Projesi ile “ara bölge içerisindeki Ermu sokağında yağmur suyu kanalı inşa edilmesi ihtiyacının” ele alındığını belirtti.



Lefkoşa Rum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, görüşmede, İki Toplumlu Atık Su Arıtma Tesisi tarafından üretilen arıtılmış suyun idaresi ve kullanımına ilişkin yöntemler bulunmasının ele alındığı da ifade edildi.