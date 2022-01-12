  • BIST 2.063,29
  • Altın 798.87432
  • Dolar 13.7415
  • Euro 15.6907
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Harmancı, Yorgacis İle Görüştü

» »
Harmancı, Yorgacis İle Görüştü
Harmancı, Yorgacis İle Görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın dün Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis’le görüştüğü haber verildi.


Haravgi ve Fileleftheros gazeteleri, görüşmede ele alınan konular arasında Kanlıdere Projesi ile “ara bölge içerisindeki Ermu sokağında yağmur suyu kanalı inşa edilmesi ihtiyacının” ele alındığını belirtti.


Lefkoşa Rum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, görüşmede, İki Toplumlu Atık Su Arıtma Tesisi tarafından üretilen arıtılmış suyun idaresi ve kullanımına ilişkin yöntemler bulunmasının ele alındığı da ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Birkan Uzun’un Cenaze Töreninin Detayları Belli Oldu07 Ocak 2022 Cuma 19:42
  • Acil Kan Aranıyor07 Ocak 2022 Cuma 19:23
  • 45 Yaşındaki Adam İntihar Etti06 Ocak 2022 Perşembe 18:48
  • Maliye Bakanı Oğuz: Üretici De Çalışan Da Desteklenmeli06 Ocak 2022 Perşembe 16:27
  • Ercan Havalimanı, 30 Aralık - 2 Ocak Arasında 301 Uçak Ve 26 Bin 392 Yolcuya Hizmet Verdi06 Ocak 2022 Perşembe 15:44
  • Patlayan Teker Adamı Hastanelik Etti06 Ocak 2022 Perşembe 15:27
  • Lefkoşa Haspolat'ta iş kazası!06 Ocak 2022 Perşembe 14:31
  • 63 Yaşındaki Adam Coronaya Yenik Düştü05 Ocak 2022 Çarşamba 21:03
  • Sahte Dolara Dikkat02 Ocak 2022 Pazar 12:51
  • 3 Evden 158 Ton Yağmur Suyu Çekildi02 Ocak 2022 Pazar 12:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti