Harmancı: Ziya Rızkı’nın siyasal ve sosyal yaşamdaki hizmetleri hepimize örnek olmalıdır

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ceyhun Birinci ve vakıf yöneticilerini kabul etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı kabulde Ceyhun Birinci’den vakfın çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi aldı. Kıbrıs Türk toplumunun yakın tarihinde derin izleri olan Ziya Rızkı’nın adının yaşatılmasının önemine işaret eden Başkan Harmancı başarılı bir sporcu, komutan, milletvekili ve belediye başkanı olan Ziya Rızkı’nın siyasal ve sosyal yaşamdaki hizmetleriyle değerli bir insan olduğunu kaydetti. Harmancı, “Ziya Baba” olarak da bilinen Ziya Rızkı’nın liderlik vasıfları, mücadeleci ruhu ve toplumsal konulara yönelik hassasiyetleri ile örnek alınması gereken bir kişi olduğunun altını çizdi.

Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ceyhun Birinci de, Ziya Rızkı gibi örnek bir lideri yaşatmak, hatırlatmak ve yeni kuşaklara aktarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Ceyhun Birinci kabulde ayrıca Başkan Harmancı’ya Ziya Rızkı’nın hayatı ve yaptığı çalışmaların anlatıldığı 3 ciltlik kitabın 2. baskısını takdim etti.