Harmancı:17 ATM noktasına hijyen setleri yerleştirildi

sosyal medya hesabından açıklama yapan
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Harmancı, bazı ATM noktalarına hijyen setleri yerleştirildiğini kaydetti.
Harmancı paylaşımında;
“Herkese günaydın, belediyemizin kiralamış olduğu 17 ATM noktasına dokunma gerektirmeyen hijyen setlerimiz yerleştirilmiştir. Sizlerde işlem yaparken lütfen bu cihazların olduğu noktaları tercih edin.
Herkese az dedikodulu, bol bilgili ve netlik içinde geçecek bir gün dilerim.”
dedi.
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