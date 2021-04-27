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Harmancı:Batacağız bu gidişle diyoruz,anlatamıyoruz

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı
Harmancı:Batacağız bu gidişle diyoruz,anlatamıyoruz

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Harmancı'nın paylaşımı şu şekilde:

Mart 2020’de hepimizin hayatına kabus gibi çöken pandemi ile tanıştık, belediyeler olarak kendimizi görevli gördük, halka karşı sorumlu hissettik böyle bir dönemde bizler yaşadığımız coğrafyaya sahip çıkmalıydık ve çıktık da.

Önce yüzde yirmi beş kesinti yapıldı ödeneklerimizden, zaman zorlu dedik dayanışmak gerekir dedik bekledik.

Halkımız tam kapanma ile birlikte yoklukla sınandı, biz devleti beklemeden adım attık açta açıkta insan kalmamalı dedik hepimiz gücümüzün çok üzerinde ve elbette gönlü bol insanların da desteği ile tarihi başarılara imza attık.

Aşı da karmaşa torpil vs gündemleri arasında yetkiyi bize verin dedik en iyi biz tanırız Şehrimizdeki büyükleri dedik en sonunda yetki verildi kendi adıma konuşayım 1700 kişiyi tek bir torpil olmadan ve sistemli bir şekilde aşıladık. Şimdi aşı meselesinde yeni irade farklı bir yöntem izliyor saygım sonsuz.

Gel gelelim 1 yıldan fazladır sahada mücadele veren her gün tonlarca atık toplayan temizlik elemanlarımız, atık kirli su ile uğraşan kanalizasyon çalışanlarımız başta olmak üzere 695 çalışanımız aşısız. Hastane tıbbi atıklarını 1 yıldır alet bozuk olduğu için bizim görevimiz olmamasına rağmen bu çocuklar kaldırıyor, bunun her yıl ihale edilmesi gerekiyor. Ama artık yeter en azından aşı yapın bu çocuklara. Bazı belediyelerin aşıları maşallah bir tamam. (başkanları ile birlikte)

Bizde hep cefada ortaklaşma.

Dün bakanla görüştük yakın zamanda yapılacağı sözü aldık, hayırlısı. Aksi halde bu çocuklarla kader birlikteliği içerisinde mücadele edeceğiz.

Bu kadar yoğun çalışma ve gider içerisinde devlet bize yüzde 15 hayat pahalılığı ödeyin diyor ama yerel yönetimlere katkıda artış miktarı yüzde 0,4 yapıyor. Batacağız bu gidişle diyoruz anlatamıyoruz, dönem zorlu “uğraşalım nereye kadar giderse” diyoruz.

1,5 ay önce meclisten bütçe geçirdik o günden beri efendilerin bütçemizi onaylanmasını bekliyoruz. Atamalarınız bittiyse, kurultay işleri bittiyse, nisap işleriniz oydu buydu devam ederken bir zahmet bütçemizi olsun onaylatın bakanlar kurulunda.

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