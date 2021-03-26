Harmancı:Biz; bize dayatılan ve iki beden küçük olan bu gömleğe sığmayız. Kendi gömleğimizi biz diker, biz giyeriz!

LTB Başkanı Mehmet Harmancı:

Abdullah Korkmazhan nezdinde 2 haftadır yürütülen düşünce ve ifade özgürlüklerini daraltma çalışmaları sonu sürpriz olmayan bir filmin fragmanı niteliğindedir. Elbette arkadaşlarımız yalnız değildir ve dayanışmamız her koşulda sürecektir.

Özenerek kendilerini başka bir formata koymaya çalışanlar var; bu coğrafyanın özü buna müsait değildir ve müsade etmez.

Farklılıklarımızı özgür bir biçimde ifade etme kültürümüz vardır, kendi kurultaylarına müdahale edilmesini bile içlerine sindirebilenleri ve bunu davet edenleri elbette bundan ayrı tutuyorum.

Korkmadan yüzlerine yüzlerine tekrar tekrar söylemek gerek, yanlışı anlatmak gerek.

Biz; bize dayatılan ve iki beden küçük olan bu gömleğe sığmayız. Kendi gömleğimizi biz diker, biz giyeriz!