Harmancı:“Biz kimsenin ne emir eri oluruz ne de kimsenin oyuncağı”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Ersin Tatar’ın Kapalı Maraş'ın açılacağı açıklamasından sonra “Biz kimsenin ne emir eri oluruz ne de kimsenin oyuncağı” açıklaması yaptı.

DETAY SOSYAL MEDYA-HANİFE LEFKARALI

''Gücünü kendi toplumundan almayan, kendinin sesi olamayan ve sadece başkalarının yazdığı metinleri okuyup da bu ülkenin başına geçeceğini düşünüyorlar ya...

Kalbi, aklı, vicdanı ve yüreği olan herkes bu kadar açık ve seçik Kıbrıs Türk Halkının iradesinin baskı altına alınmasına net bir tavır koymalıdır.

Biz kimsenin ne emir eri oluruz ne de kimsenin oyuncağı.'' dedi