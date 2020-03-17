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Harmancı:Bu kriz hiçbir eski yaşadığımız krize benzemeyecek

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Harmancı:Bu kriz hiçbir eski yaşadığımız krize benzemeyecek
Harmancı:Bu kriz hiçbir eski yaşadığımız krize benzemeyecek

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, dünya genelinde yaşanılan ve KKTC’ye de yansıyan koronavirüs salgınına ilişkin tartışılması gereken fikirleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, “bu kriz hiçbir eski yaşadığımız krize benzemeyecek” ifadelerine yer verdi.

Harmancı’nın paylaşımı şöyle:

“Tartışmaya açık bazı fikirler:
1. Kiracılar
Kirada oturanların pandemi geçip rutin ekonomik hayata dönene kadar ev hakları garanti altına alınmalıdır.
2. Haberleşme
Haberleşme ücretleri bu dönem geçene kadar internet ortalamaları dikkate alınarak mümkün olan en alt seviyeye çekilebilmesi için şirketlerle görüşülmelidir
3. Elektrik/Su
Bu temel ihtiyaçlar ekonomik tablo rayına oturana kadar devlet garantisine alınmalı
5. Hijyen/ilaç
Tüm hijyen ürünleri, ilaç ürünleri vb gibi ihtiyaçlar erişilebilir fiyat uygulamasına tabi tutulmalı.
6. Ücretler/Maaşlar
Tüm bunlar için Piramitsiz bir model ile en tepeden en aşağıya kadar eşit asgari ücret veya türevleri düşünülmeye başlanmalı.
7. Bankalar
Kredi alacakları ekonomiden pandeminin etkisi geçene kadar dondurulması gündeme gelmeli.
8. Dönen ekonomi
Şu an dönen ekonomiden nemalananlarda bu diyetin bir parçası haline gelmesi.
Bunların tümü hayal gibi duyulsa da; bir kısmı belki yanlış da olsa bir çok farklı görüş tartışılmalı, planlanmalı ve hazırlanmalıyız, bu kriz hiçbir eski yaşadığımız krize benzemeyecek bu kez hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.”

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