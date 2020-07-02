Harmancı’dan 5 maddede insanların beklentileri

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından 5 madde ile insanların beklentilerini sıraladı.

“Sorun ne biliyormusunuz?” diyen Harmancı, hiç kimsenin ilelebet kapalı kalınmayacağını bildiğini, dünya ile 2000’li yılların başından sonra irtibat kurmaya başlayan bir halkın “aman sıkı sıkı kapanalım” derdi de olmadığını belirtti.

LTB Başkanı Harmancı, “İnsanların beklentisi basit aslında” ifadelerini kullanarak, beklentileri şu şekilde sıraladı:

Sağlıkta yeterlilik seviyemizin net durumu Bu seviyeye istinaden açılma kararlarının akla yatkınlığı Kesilen veya kesilecek olan hangi maddi kişisel veya kurumsal kazançlar varsa bunun sağlık altyapısının güçlendirilmesine ve teknolojik ekipmana yatırılarak bir zaman ve endişe ortamına girmemek Günümüz teknolojileri kullanılarak adaya giriş yapanların takip edilmesi Hata yapıldığında hatanın nedeni ve buna sebep olanların bu konuda kamuoyuna düzgün doğru izahat vermesi ve sorumluluk taşıması

Hepsi bu aslında hepsi bu....”