Harmancı’dan Bahçeli’ye: Mücahitlerden, babalarımızdan ve annelerimizden özür dilemeli

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Kıbrıslı Türklerin iç işlerine karışmamak demek adayı Rumlara teslim etmek demektir” şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

LTB Başkanı Harmancı, “Bahçeli kendi başımıza kalırsak adayı Rum’a teslim edeceğimizi söylemiş, bıraktım faşist kirli tarafını da her şeyden önce mücahitlerden, babalarımızdan ve annelerimizden özür dilemeli” dedi.

“Ey hükümet edenler mutlu musunuz bizi getirdiğiniz noktadan? Yazıklar olsun sizlere” ifadelerini kullanan Harmancı, şöyle devam etti:

“Bu elbette sadece kendisinin fikri değil, ittifakının ortak görüşü, zaten bütün hal, tavır ve uygulamalarla da bunları desteklemiyorlar mı? Çok değil iki gram cesaret!”