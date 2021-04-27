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Harmancı'dan Bahçeli'ye sert tepki

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, MHP Genel Başkanı'nın 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hakkındaki sözlerine sert bir tepki gösterdi
Harmancı'dan Bahçeli'ye sert tepki

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, MHP Genel Başkanı'nın 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hakkındaki sözlerine sert bir tepki gösterdi.

Harmancı'nın paylaşımı şu şekilde:

Piskevütünü verin bu faşiste, 17-25 Aralık’ta hesap soracaktı, sonra “reisinin” yanında kuzu oldu, orjinalini kurt kaptı geriye de bu zavallı kaldı.

Hadi ordan, seviyesiz, siz oralarda işkembeden atarken “ahmak EOKA’cı” dediğin adam toplumunu savunurken ayağından vuruldu.

Bu toplumun sinir uçlarına basmaya bilinçli bir şekilde devam ediyorsunuz; niyetiniz belli de biz de çok inatçı bir toplumuz, ömrümüz vefa ettiğince sizin bağnazlığınıza karşı, sizin cahilliğinize karşı ve sizin fenalığınıza karşı direneceğiz.

Ne Olmuştu?

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