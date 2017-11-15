Harmancı'dan 'Bisiklet Kiralama İstasyonları' açıklaması

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile en geç Mayıs 2018'de tamamlanması beklenen 36 farklı 'Bisiklet Kiralama İstasyonu' hakkında bilgi verdi.

Harmancı ayrıca dün dağıtımı yapılan bu haberin bugün bir çok gazetede yayınlanmadığını belirtti.

Harmancı'nın açıklaması şöyle:

"Lefkoşa Türk Belediyesi sıfır yatırım maliyeti ve %21 yıllık cirodan kar geliri yöntemi ile 36 farklı bisiklet kiralama istasyon noktası oluşturarak 400’ün üzerinde bisikleti şehir dolaşımına sokacak ihale sözleşmesini imzaladı.

En geç Mayıs 2018 de kurulumların tamamlanması ile birlikte, Kıbrıs Türk belediyeciliğinde yeni bir sayfa açılacak.

Trafiği azaltmak, egsoz emisyon oranlarını düşürmek ve hareketli yaşam tarzını ve bisikleti bir ulaşım aracı olarak Lefkoşa’ya kazandırmak istiyoruz.

1. İstasyonlar güneş enerjisi ile çalışacak

2. Mobil uygulama ile de kiralama yapılabilecek.

3. Saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık kiralama yapılabilecek

4. Nisan 2018’de tamamlanacak olan ilk 2 km’lik bisiklet yollarına devam edebilmek için kiralamalardan elde edilecek cironun %21’lik geliri kullanılacak.

Yoktan var etmeyi sevmeliyiz.

Not: dün dağıtımı yapılan bu ihale haberi bugün birçok gazetede yayınlanmadı"