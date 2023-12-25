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Harmancı'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sinyal... "İlerici bir grup ile kampanyaya girerim"

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Ümit verebilirsek ki bunu yapabileceğimizi biliyorum, evet, ilerici bir grup ile kampanyaya girerim. Kısa süre önceki örnekler federasyonu savunan güçlerin yan yana gelme olanağının kısıtlı olduğunu gösterse de...” ifadelerini kullandı.
Harmancı'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sinyal... "İlerici bir grup ile kampanyaya girerim"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Haravgi’ye verdiği özel röportajda, Kaymaklı bölgesinin, KKTC ile Güney Kıbrıs arasında bir geçiş kapısı olabileceği görüşünü ortaya koydu.

Gazete, Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığını ikinci döneminde sürdüren Harmancı’ya 2025 Cumhurbaşkanı seçiminde aday olup olmayacağını sordu. Karar almak için henüz erken olduğunu belirten Harmancı, önemli olanın Tatar’ın rakibinin kim olacağı değil, çıkmazı yıkmak için insanların önüne konulacak siyasi boyut olduğu görüşünü ortaya koydu.

Bu kez ilerici ve sol kesimin ümit vermesi gerektiğini söyleyen Harmancı, “Genel siyasi mesajlar artık dönem dışı kaldı. İki bölgeli iki kesimli siyasi eşitliği olan federasyondan söz ediliyor. Evet ama nasıl? İnsanlara, federal çözümü nasıl başaracağımızın cevabını vermezsek toplum içerisinde hareketlilik olamaz. Kimin aday olabileceğine karar vermeden önce pratikte bir perspektif katıp katamayacağımıza karar vermemiz gerek. Bunu yapamazsak, bunun bir parçası olmak istemem. Ümit verebilirsek ki bunu yapabileceğimizi biliyorum, evet, ilerici bir grup ile kampanyaya girerim. Kısa süre önceki örnekler federasyonu savunan güçlerin yan yana gelme olanağının kısıtlı olduğunu gösterse de...” ifadelerini kullandı.

“Artık, barikat görüntülerinden rahatsız olmayan nesillerin geldiği bir dönemdeyiz” diyen ve Lefkoşa’nın, tarafların birbirinden birkaç dakika mesafede, aynı havayı soluyabildiği tek kent olduğunu belirten Harmancı “2004’ten beri kentin yarısı AB üyesidir, diğer yarısı hiçbir şeyin üyesi değil. Bir tarafta kalkınma çalışmaları yapılırken öteki tarafın ödenek için yalvarıyor” diye konuştu.

Mehmet Harmancı Kaymaklı’nın, araç geçişleri için her iki tarafın da kolayca erişebileceği yeni bir geçiş kapısı olabilecek bir bölge olduğunu kanaatini de ortaya koydu.

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