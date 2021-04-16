  • BIST 1.411
  • Altın 458,342
  • Dolar 8,0648
  • Euro 9,6639
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

Harmancı'dan Fahrettin Altun'a tepki!

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi  Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a tepki gösterdi.
Harmancı'dan Fahrettin Altun'a tepki!

Lefkoşa Türk Belediyesi  Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a tepki gösterdi.

Harmancı'nın paylaşımı şu şekilde:

Yargı bağımsızlığımızı asla ve asla sorgulatamayız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı Sn. Fahrettin Altun’un KKTC yargısının vermiş olduğu kararları sorgulaması ve kabul edilemez bulması içinde bulunduğumuz buyurgan ve edilgen siyasi atmosfer içerisinde kendilerinde bunu hak gördükleri bir anlayış olabilir lakin Kıbrıslı Türkler bağımsız yargıyı bu ülkenin temel taşlarından biri olarak görmektedir (tüm anketlere bakılabilir) ve yargı bağımsızlığını sonuna kadar korumakta da kararlıdır.
Her ne kadar ölü gözünden yaş beklemek doğru olmasa da ülkemiz iktidarı bu ülkenin geleceği için yargı bağımsızlığı konusundaki tarafını açıkça ortaya koymalıdır, korkmayın korktukça korkularınız daha da artar...

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay: Aceleci açıklamalar ilişkilere zarar verir16 Nisan 2021 Cuma 09:25
  • Çavuşoğlu, Cenevre öncesi KKTC’de temaslarda bulunacak16 Nisan 2021 Cuma 08:17
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 16 Nisan 2021 )16 Nisan 2021 Cuma 08:01
  • Taner Ulutaş'tan taşlamalar!16 Nisan 2021 Cuma 07:02
  • Çavuşoğlu, KKTC'de (Video)15 Nisan 2021 Perşembe 23:01
  • Acil Durum Hastanesinde 10 güne bütün yerler dolar!15 Nisan 2021 Perşembe 22:34
  • Marketlerin çalışma saatleri değişti!15 Nisan 2021 Perşembe 22:19
  • Sokağa çıkma yasağının saatleri değişti!15 Nisan 2021 Perşembe 21:56
  • Toplu ibadet ve iftar yasaklandı!15 Nisan 2021 Perşembe 21:55
  • Bakanlar Kurulu bitti, Başbakan açıklama yapıyor... (CANLI YAYIN)15 Nisan 2021 Perşembe 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti