Harmancı'dan Fahrettin Altun'a tepki!

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a tepki gösterdi.

Harmancı'nın paylaşımı şu şekilde:

Yargı bağımsızlığımızı asla ve asla sorgulatamayız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı Sn. Fahrettin Altun’un KKTC yargısının vermiş olduğu kararları sorgulaması ve kabul edilemez bulması içinde bulunduğumuz buyurgan ve edilgen siyasi atmosfer içerisinde kendilerinde bunu hak gördükleri bir anlayış olabilir lakin Kıbrıslı Türkler bağımsız yargıyı bu ülkenin temel taşlarından biri olarak görmektedir (tüm anketlere bakılabilir) ve yargı bağımsızlığını sonuna kadar korumakta da kararlıdır.

Her ne kadar ölü gözünden yaş beklemek doğru olmasa da ülkemiz iktidarı bu ülkenin geleceği için yargı bağımsızlığı konusundaki tarafını açıkça ortaya koymalıdır, korkmayın korktukça korkularınız daha da artar...