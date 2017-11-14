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Harmancı'dan hükümete 'peşkeş' tepkisi

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Harmancı'dan hükümete 'peşkeş' tepkisi
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hükümetin yıllar önce LTB'ye tahsis edilen yeri LTB'den alıp Sönmezliler Ocağı Derneği'ne yıllık 1 dolar karşılığında verdiğini belirterek, hükümete tepki gösterdi.

Harmancı'nın açıklaması şöyle:

"Hükümet herşeyi dağıttı sıraya yıllar önce belediyemize tahsis edilen yerleri peşkeş çekmeye gedi.
Hatırlayacaksınız Sönmezliler Ocağı derneğinin 2 TL'lik kirasını 150 TL'ye çıkardığımız için ne vatan hainliğimiz kalmıştı ne de saygısızlığımız.
Şimdi hükümetimiz bu tahsis edilen yeri LTB'den alıp senelik 1 dolar karşılığında derneğe verdi. Derneğe başka birçok yer verilebilirdi. 
Bakın konu 1 dolar değil konu 150 TL'de değil, konu gasptır, konu Lefkoşalıların malını peşkeş çekmektir.
Hukuksa hukuk, mücadele ise mücadele, sokaksa sokak..."

 

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