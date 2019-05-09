Harmancı’dan İlahi Komedya’lı paylaşım

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, HP Genel Başkanı Özersay’ın Hükümet’ten çekilmesi ve ardından da Başbakan Erhürman’ın ertesi günün sabahında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya istifa mektubunu sunacağını duyurmasının ardından sosyal medya hesabından Dante’den yaptığı alıntıyla bir paylaşımda bulundu.

Harmancı’nın, Dante’nin İlahi Komedya’sından yaptığı alıntı şu şekilde: “Güz gelip de, yapraklar peşpeşe dökülünce, dalların yapraklarını yerde görmeleri gibi, Adem’in kötü çocukları çağrıya uydular, kuşlar gibi, birer birer kayığa atladılar. Koyu renkli suda yol almaya başladılar, ama onlar daha varmadan karşıya, yeni bir kuyruk oluştu bu yakada.”