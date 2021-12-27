Harmancı'dan İmamoğlu'na: "Halkın koruduğu hiçbir kale düşmez!"

LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı kardeş şehir İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nu destekleyen bir açıklama yayınladı.

İşte o açıklama;

Halkın koruduğu hiçbir kale düşmez, halkın sahiplendiği hiç kimseye çamur ve çirkef yapışmaz. Kıymetli dostum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu önüne konulan her zorluğu sevgi, akıl ve kararlılıkla aşacaktır. Tüm dayanışmacı duygularımla kendisini selamlıyorum.