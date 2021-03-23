Harmancı'dan Müjde!

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ''Merkez Lefkoşa'' hakkında bir paylaşım yaptı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ''Merkez Lefkoşa'' hakkında bir paylaşım yaptı:

Herkese günaydın, son 1 yıldır pandeminin yıkıcı etkisi ile mücadele ediyoruz, bu süreç başlattığımız açık pazarın üst yapım işlerinde 2 aylık bir gecikmeye sebep oldu ama artık son aşamaya geçtik.

Mayıs ayında “Merkez Lefkoşa” kapılarını açacak. Sadece pazar günleri değil, ikinci el satışları, organik ürünler pazarı ve kitap fuarı etkinlikleri gibi Lefkoşa’ya renk katacak aktivitelerin merkezi olacak.