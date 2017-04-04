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Harmancı'dan mutluluk verici açıklama

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Harmancı'dan mutluluk verici açıklama
LTB başkanı Mehmet Harmancı, belediyenin yıllardır ödediği banka borcunun Haziran 2018'de biteceğini duyurdu.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkanı Mehmet Harmancı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, belediyenin yıllardır süren banka borcunun 2018 Haziran ayında bitirileceğinin hedeflendiğini kaydetti.

Harmancı, personel sayısının 840 kişiye getirmiş durumda olduklarını belirterek, aşmaları gereken birçok zorlu engel olduğunu ama engelleri aşabilecek bir zemin inşa ettiklerini dile getirdi.

Harmancı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Her geçen gün ayakları daha da yere basan, eksikliklerini bilen ama bunları yenebilmek için belediye meclis üyeleri ve ekip arkadaşlarımızla birlikte kararlılıkla mücadele eden bir anlayışla ilerliyoruz ve evet gerçekten ilerliyoruz.

2018 Haziran'ında banka borcunun biteceği bir noktadayız.

Personel sayımızı 840'lar seviyesini getirmiş durumdayız.

Her geçen gün sorumluluklarını daha fazla yerine getiren bununla birlikte itibarını her geçen gün artıran bir kurumuz.

Sosyal belediyecilik anlayışını sürekli kılarken şehrin ihtiyaçlarını da yerine getirme vazifelerimizi adım adım gerçekleştirmeye gayret ediyoruz.

Bu yolda aşmamız gereken birçok zorlu engel daha var ve hepsini aşabilecek bir zemin inşaamız yolundan bir milim sapmadan devam edecek.

Bugüne kadar tüm süreçlerde samimiyetimize samimiyetle yanıt veren şehrin sakinlerine yani bu şehrin sahiplerine içtenlikle teşekkür ediyorum.

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