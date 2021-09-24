Harmancı'dan o habere tepki:  Her yer kuşatılmış bu doğru lakin bu ülke de size bırakılmayacak kadar güzel

"Paralı tetikçilerinin arasında kurumumuzu hep örnek teşkil edecek şekilde yönetmeye çalıştık, ayakta tuttuk, geliştirdik, hep şeffaf ve yalın olduk."

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Harmancı'nın bahsekonu habere ilişkin açıklaması:

Öyle bir yazıyor ki arkadaş, millet de zannediyor ki Lefkoşa’da Toptancı Hali vardı da ben onu bozup birine verdim.

Ben göreve geldiğimde örümceklerin cirit attığı koskocaman bir hanlar vardı. Bu alan 4 farklı işletmeye MeyHane ve bar olarak kiralanmıştı ve bu kiracılar hava paralarına başkalarına buraları devretmişti.

Çok inançlı bir şekilde yılmadan usanmadan buranın hukuki sıkıntılarını çözdük. Kendi olanaklarımızla giriş bölümüne bir oda tiyatrosu kazandırdık, bununla birlikte bölgedeki diğer tüm girişimcilere cesaret verdik ve bu sokak geri dönülemez bir biçimde gelişmeye başladı. Atıl durumda bulunan diğer hangar kısmı için AB ile uzlaştık ve yaratıcı girişimcilik merkezi kurulmasına karar verdik sonra AB fikir değiştirdi ve proje yürümedi. Bizde bölgedeki genç girişimcileri destekleyebilecek bir ihale hazırladık. Hem dokuya uygun hem de belediyemize gelir getirecek bir ihale yaptık.

İhaleye teklif verebilecekler geniş bir çerçeve de teklif verebilme şansı da tanındı.

Eğitim, sanatsal faaliyetler, turizimin ve kültürel mirasın korunması gibi faaliyetlerde bulunmak isteyen herkes teklif verebileceği bir İHALE açıldı. Nereye daha önce Cafe ve Meyhane olarak işletilen yere.

Peşkeşe bakın ki Lefkoşa Türk Belediyesi eski binasına 942 bin 230 (11 milyon 414 bin Türk Lirası) pound yaklaşık yatırım yaptırırken olurken 5 yılı peşin ödenmek kaydı ile ayda yaklaşık 30 bin Türk liralık aylık gelire de sahip oldu. (15 yıllık kiralama, Bakanlar kurulu onaylı)

Ayrıca belediyenin oda tiyatrosunu kullanım hakkı da sözleşmenin ana unsuru olarak yerini aldı.

Elbette ne mazimizde ne günümüzde gram haram bulamayanlar bizim 2 Haziran tarihinde canlı yayınla duyurduğumuz ve büyük bir başarı örneği olarak gururlandığımız bu ihalenin, KKTC’deki vurgun peşkeş, düzenbaz ve rantçılarına karşı bembeyaz bir örnek teşkil ettiğini de idrak edemiyor.

Örümcek ağları ile örülmüş bir yerden bu mekanı ve şehiri tekrar diriltmek kolay değil, kan emiciler, düzenbazlar, yalakalar ve oligarkların paralı tetikçilerinin arasında kurumumuzu hep örnek teşkil edecek şekilde yönetmeye çalıştık, ayakta tuttuk, geliştirdik, hep şeffaf ve yalın olduk.

Bataklığınızın kurutulması için çok mücadele etmek gerek.

Her yer kuşatılmış bu doğru lakin bu ülke de size bırakılmayacak kadar güzel.