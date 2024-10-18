Harmancı'dan sert açıklama! "Zavallı birer bencillersiniz."

İşte LTB Başkanı Mehmet Harmancı'nın yaptığı açıklama...

İşte açıklama;

Düpedüz kendi iç çekişmelerinizi Milletin Meclisi’ni alet ederek yapan zavallı birer bencillersiniz.

Sizin tek yapabildiğiniz halkın üzerinden kişisel hesap görme hesap düzme.

O hesabınızı bırakın halk kessin kesecekse artık.

Bir da usandım artık bu laftan “benim kimse ile kişisel bir derdim yok ama”

Yok kardeşim bu anlayışa prim veren bu anlayışla ülke yönetmeye çalışan herkesle kişisel derdim de var benim.