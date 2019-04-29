Harmancı'dan sürpriz Kılıçdaroğlu ziyareti...

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, dün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmenin verimli geçtiğini ve tüm kardeş şehirlerle olan ilişkilerin daha da ileriye götürülebilmesi için üst düzey bağlantıların süreceğini duyurdu.

İşte Harmancı’nın sosyal medya palaşımı:

“Dün Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti ana muhalefet partisi lideri CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Tüm kardeş şehirlerimizle ilişkilerimizin daha da ileriye götürülebilmesi için üst düzey bağlantılar kurmaya devam edeceğiz.”