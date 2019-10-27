Harmancı'dan yağmur açıklaması

Harmancı: "Henüz büyük bir sorun ile karşılaşmadık"

Lefkoşa'da yağmur yağmaya devam ederken, Kıbrıs Postası'na konuşan LTB Başkanı Harmancı, henüz büyük bir sorun olmadığını, ufak çaplı sorunlar olduğunu söyledi.

Lefkoşa’da yoğun yağmur devam ediyor.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, henüz herhangi bir büyük sorun yaşanmadığını duyurdu.

Ufak-tefek sorunlar tespit ettiklerini kaydeden LTB Başkanı Harmancı, bunlar dışında herhangi bir sorun olmadığını açıkladı.