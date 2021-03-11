Harmancı:Kıbrıslı Türkler'in zorla yaratılan çerçeveye girmesi isteniyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Sol Hareket üyelerinin Love Erdoğan pankartlarına karşı ‘uygunsuz hareket’ gerekçesiyle tutuklanmasına tepki gösterdi.

Harmancı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

“Sevmek bir hak ise sempati duymamak da bir hak, taraftar olmak nasıl bir hak ise karşısında durmak da bir hak, susmak bir hak ama konuşmak da bir hak.

Kıbrıslı Türkler uzun zamandır kendilerine biçilen dar bir gömleğe sığdırılmak isteniyor, zorla güzellik yaratılmaya ve zorla yaratılan çerçevenin içerisine girmesi isteniyor.

Hukuka elbette herkes saygılı olacak ama demokrasiyi de herkes hazmedecek, insan hak ve hukuğunu ise hiçbir şartta çiğnetmemeliyiz.

Suç cezalandırılır, siyasal görüş ise eleştirilir”