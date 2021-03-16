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Harmancı:Lefkoşa’nın ihtiyacı tam da geçen yıllarda üzerinde uzlaşıldığı gibi bir kent parkıdır

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı
Harmancı:Lefkoşa’nın ihtiyacı tam da geçen yıllarda üzerinde uzlaşıldığı gibi bir kent parkıdır

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı:

Kermiya (metehan) bölgesinde Meclis başkanı Sn. Sibel Siber döneminde park yapılma amacı ile Meclis başkanlığına aktarılan arazi için hatırlayacaksınız 4. Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı park yapımı için ciddi çalışmalara sergilemiş hatta ortaya ciddi bir projede konulmuş ve buraya yaklaşık 14 Milyon Tl’lik bir yatırım ile içerisinde doğal yürüyüş alanları, göl ve açık hava gösterilerinin yer alabileceği bir amfi tiyatro da tasarlanmıştı.

Geçen hafta yaşanan tartışmalardan anlaşılıyor ki aynı bütçe ile buraya bir Cumhurbaşkanlığı sarayı planlanıyor.

Böyle bir dönemden geçerken bu ve benzeri taleplerin ne kadar doğru olduğu bir yana, rutin bir zamanda çok daha fonksiyonel bir yeri Cumhurbaşkanlığı talep edebilir ama bilinmelidir ki Lefkoşa’nın ihtiyacı tam da geçen yıllarda üzerinde uzlaşıldığı gibi bir kent parkıdır.

El birliği ile daha fonksiyonel bir bina arayışına girelim, hatta yer bulunup mevcut Cumhurbaşkanlığı binasını bir müze haline getirelim bunların tümü tartışılabilir ama bahsi geçen alana yapılması gereken bir parktır bunun için birlikte mücadele edelim.

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