Harmancı'nın en mutlu günü, Hoşgeldin Musti bebek

LTB Başkanı Mehmet Harmancı baba oldu.

Dün akşam dünyaya gelen Mustafa Harmancı'nın doğumunu Başkan Harmancı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Harmancı mutluluğunu sosyal medyadan duyurdu. İşte o paylaşım;

Bu topraklar ve bu dünyada artık bir fazlayız.

Mustafa akşam 00:46’da onu bekleyenleri çok ama çok mutlu ederek hayata gözlerini açtı.

Hayatımıza hoşgeldin, hoşgeldin Musti bebek...