Harmancı’nın Kabineye Yönelik Yorumu: Beklendiği Gibi

LTB Başkanı Harmancı kabine yorumunda "ne bir kadın temsilci ne de genç bir temsilci, beklendiği gibi" diyerek eleştiride bulundu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, yeni kabineyi sosyal medya hesabından değerlendirirken genç ya da kadın temsilcinin olmamasının yanı sıra seçilme yaşının da 18 olmamasına yönelik eleştiride bulundu.

PAYLAŞIMIN TAMAMI İSE ŞU ŞEKİLDE:

Kabineyi gördüm ne bir kadın temsilci ne de genç bir temsilci, beklendiği gibi. Ülkeye istikrar getirmeyeceğini de kendileri hemen söylüyor zaten.

Ben başka bir konudan bahsedeceğim.

Avrupa’da yaygın seçilme yaşı düzenlemeleri 18 yaş olarak belirlenmiş. Dünyada 52 ülkede seçilme yaşı 18. (Türkiye dahil) 58 ülkede 21 ve 57 ülkede de 25. Bizde geriye kalan 57 ülke gibi 25 yaşı belirlemişiz seçilme yaşı olarak. Cumhurbaşkanlığı için ise 35. Tabi sadece yaşla da bitmiyor, erkekler için askerlik hizmetini tamamlamış olma şartı da var.

Sonra gençler neden siyasete uzak. Gençlerin sadece oy vermeye hakları var ama 25’ine gelene kadar temsil edilmelerine imkan yok sadece partileri ya da görüşleri doğrultusunda çalışma yapmaları bekleniyor.

Gençlerin alanlarını artırmak sadece onlar için çalışma sözü ile olmuyor onları direkt taraf yapmakla olabilir.

Net söylüyorum herhangi bir anayasa değişikliğinde diğer değişmesi gerekenlerin yanında seçilme yaşı da 18 olarak belirlenmelidir.