  • BIST 1.351,590
  • Altın 494,67
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

Harmancı'ya göre, başkanlık sisteminin altyapısının hazırlığı yapılıyor...

» »
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelerini işaret ederek, başkanlık sisteminin altyapısının hazırlandığını belirtti.
Harmancı'ya göre, başkanlık sisteminin altyapısının hazırlığı yapılıyor...

İşte açıklama;

Alın teri ile kazanç ne güzeldir alın teri ile kazanılıp yapılan küçük bir kulübe insana villa, küçük bir araba en lüks araçtan evla gelir. 1974’ün üzerinden 47 yıl KKTC’nin kuruluşunun üzerinden 38 yıl geçti, 38 yılda birilerinden “miras” binalarımızda nice parlementerlerimiz nice tartışmalar yaşadı.
Son 48 saatte bildik eski yeni tezler ortaya kondu. Külliye, saray ve bahçe üslubu malesef yine üstten bakan ve aslında burasının bir varlık olmadığının tezahürüydü...
Ama esas olan yeni bina kompleksi ile “başkanlık sistemi altyapısının hazırlığı” bana göre...
Tabi işin kötü tarafı garantili sistem! Son seçimde zorla yandaşlatırılmış bir çok kesime yakınen tanıklık etmiştik.
Türkiye’de biliyorsunuz; yolcu garantili köprü ve otobanlar oldukça geçerli bir yatırım modeli, bizde de herhalde özlenen ve beklenen yandaş milletvekili garantili bir parlemento ve saray yatırımı…
Kıbrıslı Türkler için hep en güzelini isteyenlerdeniz elbette her damlası alın teri ile yapılmış “teslimiyet”değil temsiliyet binalarımızın olması bizi gururlandırır ama en çok istediğimiz şey arafta kalmış bir toplum için gelecek belirsizliğinin bir çözümle bir an önce ortadan kaldırılması olur.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TMT Mücahitler Derneği Erdoğan’a “TMT Bayraktarlık Flaması” Takdim Etti21 Temmuz 2021 Çarşamba 15:21
  • Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi, Din İşleri Başkanlığı’na Atanan Ünsal’a Başarılar Diledi21 Temmuz 2021 Çarşamba 15:19
  • Maraş’ta 174 bin 643 Metrekarelik Alan Askeri Statüden Çıkarılıyor21 Temmuz 2021 Çarşamba 15:17
  • Erdoğan: Kıbrıs Türklerinin Tek Talebi Egemen Ülke Talebinin Karşılanması21 Temmuz 2021 Çarşamba 15:14
  • Rum Yönetiminden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne MARAŞ başvurusu!21 Temmuz 2021 Çarşamba 15:04
  • 36 Kıbrıslı Rum'a Maraş'taki mülkleri iade ediliyor...21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:46
  • Dışişleri Bakanlığı: “Kapalı Maraş KKTC Toprağı; Her Devlet Gibi KKTC Devletinin De Kendi Toprakları Üzerinde Mutlak Egemenliği Var”21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:11
  • İzcan: “İki Rekât Namaz Kıl, Cemaate Katıl, Bisiklet Bedava Kampanyasını” Eleştirdi21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:09
  • Tatar İle Erdoğan Dün Türkiye Milli Takımlarında Yer Alan Kıbrıslı Türk Sporcuları Kabul Etti21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:06
  • Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara verecek21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti