  • BIST 118.120
  • Altın 408,821
  • Dolar 6,8441
  • Euro 7,9305
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 yeni vaka

Harmancı'ya yarın yeniden anjiyo yapılacak

» »
Harmancı'ya yarın yeniden anjiyo yapılacak
Harmancı'ya yarın yeniden anjiyo yapılacak

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından sağlık durumuna dair açıklama yaptı:

Herkese iyi akşamlar dilerim, kimseyi gereksiz panik ve merağa sürüklememek için en yakınlarımıza dahi duyurmadan gerçekleştirmeyi planladığımız anjiyo henüz ben anjiyodan çıkmadan haber haline gelince herkes haklı olarak biraz endişelendi.

Gün boyu kaygı duyan, merak eden arayıp soran ve bir kısmına henüz dönemediğim herkese çok teşekkür ederim.
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bugün gerçekleşen anjiyo sonucunda yarın ilaçlı bir anjiyo daha yapılması doktorlarımızca uygun bulunmuştur.

Bu vesile ile gün boyu ilgisini esirgemeyen doktor, asistan, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Berova: “Uçuş sayısı diyerek kaş yaparken göz çıkarmayalım”22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:35
  • HP Genel Başkanı Senin: “Partimizin gündeminde erken seçim yok”22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:34
  • MAKS’la ilgili pilot bölge çalışmaları kapsamında teknik eğitim22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:31
  • KKTC'de bugün 5 pozitif vaka!22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:27
  • KKTC'de bugün 5 yeni vaka22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:24
  • AB Uyum Yasa Tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan geçici özel komite veteriner hizmetleri (değişiklik) yasa tasarısını onayladı22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:18
  • Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, Görneç ile Kalavaç arasındaki toprak yolun düzenlenmesi ve altyapısıyla birlikte asfaltlanması için talimat verdi22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:17
  • İzcan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tehdit edilmesine kadar vardırılan linç kampanyasını kınadı22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:06
  • Sıcak Hava Etkisini Sürdürüyor22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:04
  • Basın-Sen: “Bilişim Suçları Yasası yarın Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek”22 Temmuz 2020 Çarşamba 16:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti