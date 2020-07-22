Harmancı'ya yarın yeniden anjiyo yapılacak

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından sağlık durumuna dair açıklama yaptı:

Herkese iyi akşamlar dilerim, kimseyi gereksiz panik ve merağa sürüklememek için en yakınlarımıza dahi duyurmadan gerçekleştirmeyi planladığımız anjiyo henüz ben anjiyodan çıkmadan haber haline gelince herkes haklı olarak biraz endişelendi.

Gün boyu kaygı duyan, merak eden arayıp soran ve bir kısmına henüz dönemediğim herkese çok teşekkür ederim.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bugün gerçekleşen anjiyo sonucunda yarın ilaçlı bir anjiyo daha yapılması doktorlarımızca uygun bulunmuştur.

Bu vesile ile gün boyu ilgisini esirgemeyen doktor, asistan, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.