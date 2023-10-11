Harnup fiyatı belirlendi!

Ülkede 2 aylık bir sürecin sonrasında fiyat belirlenirken üretici beklediği rakamı bulamadı. Geçtiğimiz yıl harnup 24-27 TL bandında satılırken bu yıl ücret 20 TL’ye geriledi.

Bekir Bolatcan’ın açıklaması şöyle:

"Hükümetle yapmış olduğumuz uzun görüşmeler ve istişareler ardından harnupun taban fiyatını 20 TL olarak belirlemiş durumdadırlar. Bugün genç tvde sn başbakan açıklamasını yapacaktır. Sn.Başbakana ve sn. tarım bakanımız başta olmak üzere bu sürece katkı koyan ilgili tüm yetkililere, kıbrıs türk harnup üreticileri birliği üyeleri adına teşekkür ederim."