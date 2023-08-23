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Harnup hasadı başladı, alım fiyatları hala belirlenmedi

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Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, harnup alım fiyatının belirlenmesi ve harnup ağaçlarının desteklenmesini istedi.
Harnup hasadı başladı, alım fiyatları hala belirlenmedi

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Karpaz bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından olan ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan harnup hasadının başlamasına rağmen, alım fiyatının belirlenmediğini bildirdi.

Dernek Başkanı Fırat Borak, yaptığı yazılı açıklamada, halkın emeğinin bu kadar "önemsiz" hale getirilmesi ve son zamanlarda ciddi artış sağlayan harnup ekiminin azalmasının bölge adına ciddi sorunlar yaratacağını kaydetti.

Borak, “Hiç vakit kaybetmeden, harnup alım fiyatlarının belirlenmesi gerekir. Buna ek olarak hem mevcut harnupların korunması hem de yeni harnup ağaçlarının dikilmesi desteklenmelidir.

Karpaz bölgesinde üretimin desteklenmesi öncelik olmalıdır. Bu bakımdan yapılması gereken ne varsa erken zamanda hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

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