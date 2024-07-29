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Harnup hasatları başlıyor

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Gazimağusa ilçesinde harnup hasadı 5 Ağustos’ta, İskele ilçesinde ise 17 Ağustos’ta…
Harnup hasatları başlıyor

Gazimağusa ilçesinde harnup hasadı 5 Ağustos’ta, İskele ilçesinde ise 17 Ağustos’ta…

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele’de harnup hasadına 17 Ağustos’ta başlanacağını duyurdu.

Toroslu yaptığı yazılı açıklamada, İskele’de belirtilen tarihten önce harnup toplayacak kişiler hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

Gazimağusa

Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa bölgesinde harnup hasadına başlama tarihini 5 Ağustos olarak açıkladı.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yayımlanan bildiride, Gazimağusa ilçesinde harup hasadı başlama tarihinin 5 Ağustos olarak belirlendiği kaydedildi.

Bildiride, belirtilen tarihten önce harnup toplamanın yasak olduğunun da altı çizildi.

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