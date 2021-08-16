Harnup hırsızlığı , 6 kişi tutuklandı!

14.08.2021 tarihinde, Mehmetçik’te, Gopsa Mevkiinde, Zuhal KIRIMLI PEKŞAH’a ait ağaçlar üzerinden 200 kg, Sevinç ONBAŞI’ya ait ağaçlar üzerinden 400 kg ve Letife TOKGÖZ’e ait ağaçlar üzerinden ise 180 kg harnup izinsiz olarak toplanmak suretiyle çalınmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada; meselede zanlı olarak görülen R.T.(E-66), H.T.(K-59), A.T.(E-44), H.Ö.(K-41), H.T.(K-42) ve İ.K.(E-36) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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