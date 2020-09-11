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Harnup Hırsızlığı'ndan 10,754 TL Temin Ettiler

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Harnup Hırsızlığı'ndan 10,754 TL Temin Ettiler
Harnup Hırsızlığı'ndan 10,754 TL Temin Ettiler

11.09.2020 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Kumyalı'da boş arazi içerisinde bulunan Mehmet GÜNGÖR’e ait 30 kg ağırlığındaki bir torba harnup B.A.(E-25) ve Y.C. (E-32) tarafından çalındığı bir sırada suçüstü tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Yapılan ileri sorgulamalarında 04-09.09.2020 tarihleri arasında, aynı yerden çalmış oldukları yaklaşık 2.830 kg harnubu başka bir şahsa 10.754 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir. .

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