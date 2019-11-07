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Harran Üniversitesi'nde akademisyenlerden toplu istifa: Buraya kadar sabredebildik

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Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi'nde bir grup akademisyen yönetimle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle toplu istifa dilekçesi verdi.
Harran Üniversitesi'nde akademisyenlerden toplu istifa: Buraya kadar sabredebildik

DHA'nın haberine göre yaklaşık 20 bin öğrencisi bulunan Harran Üniversitesi'nde yönetimle yaşanan anlaşmazlık sebebiyle Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Oymak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Siverekli, Danışman Hatice Parmaksız, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Kaya, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Müslüm Yıldız istifalarını sundu.

Gün içerisinde istifaların artacağı öne sürülürken, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Oymak istifasıyla ilgili, “Yönetim anlayışımız farklıydı. Buraya kadar sabredebildik'' dedi. Rektör Prof. Dr. Sabri Çelik ise istifalarla ilgili açıklamayı daha sonra yapacağını söyledi.

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